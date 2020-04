Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho compte bien gêner Zidane avec Harry Kane !

Publié le 17 avril 2020 à 6h00 par Th.B.

Annoncé dans les plus grandes écuries européennes dont le Real Madrid, Harry Kane ne devrait pas bénéficier d’un bon de sortie de la part de son coach José Mourinho.

Il y a une première fois à tout. Lors d’un live Instagram organisé par Sky Sports , Harry Kane révélait dernièrement, et ce pour la première fois, ses envies d’ailleurs lui qui n’a quitté Tottenham que sous la forme de prêts depuis le début de sa carrière professionnelle. Le Real Madrid, Manchester United ou encore la Juventus seraient sur les rangs pour s’attacher les services de l’international anglais. Néanmoins, le buteur des Spurs ne devrait pas pour autant quitter le club londonien.

Selon Lucas Moura, Mourinho veut compter sur Harry Kane l’année prochaine