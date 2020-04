Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho a de gros projets pour Harry Kane !

Publié le 16 avril 2020 à 10h00 par Th.B.

Le Real Madrid aimerait recruter Harry Kane, à l’instar de Manchester United ou encore de la Juventus. Selon Lucas Moura, José Mourinho aurait d’autres plans pour le buteur de Tottenham qu’un transfert à l’intersaison.

The Daily Telegraph révélait début mars que Harry Kane pourrait quitter Tottenham à l’intersaison alors que le Real Madrid et Manchester United cultiveraient le désir de s’attacher ses services. À l'occasion de son live Instagram organisé avec Jamie Redknapp récemment, le buteur des Spurs a ouvert la porte à un départ cet été, bien qu’il soit contractuellement lié au club londonien jusqu’en juin 2024. De quoi attiser les convoitises et multiplier les rumeurs de transfert lors du prochain mercato. Coéquipier de Kane à Tottenham, Lucas Moura a cependant déclaré que José Mourinho comptait sur l’Anglais pour la saison prochaine.

« Mourinho veut le garder et compte sur lui pour la saison prochaine »