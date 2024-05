Mercato - Real Madrid : Mbappé rejoint par une star à 70M€ ?

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, l'été promet d'être agité. Toni Kroos a annoncé qu'il allait quitter le club à la fin de la saison, car il prenait sa retraite de footballeur. Une perte énorme pour celui qui était arrivé seulement contre 25M€ en 2014. En plus de l'arrivée de Kylian Mbappé, les dirigeants merengue réfléchiraient à faire venir Joshua Kimmich, pour lequel le Bayern Munich en demanderait entre 60 et 70M€...

Kylian Mbappé va très probablement arriver au Real Madrid le 1er juillet prochain. Le club madrilène a enfin réussi à convaincre le Bondynois de les rejoindre et tentera d'écrire les belles pages de l'histoire du club. Comme Toni Kroos avant lui, que le club espagnol devra remplacer.

Toni Kroos prendra sa retraite à la fin de la saison

Mardi, Toni Kroos a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Le virtuose allemand, véritable légende du football l'a annoncé sur son compte Instagram : « Aujourd'hui, après 10 ans, à la fin de la saison, cette vie s'achève. Je n'oublierai jamais cette décennie réussie et passionnante ! En même temps, cette décision signifie que ma carrière de footballeur actif se terminera cet été, après le Championnat d'Europe. Comme je l'ai toujours dit, le Real Madrid est et sera mon dernier club. Aujourd'hui, je suis heureux et fier d'avoir trouvé dans ma tête et dans mon cœur le bon moment pour prendre cette décision. Mon ambition a toujours été de terminer ma carrière au plus haut niveau. »

PSG - Real Madrid : Rebondissement pour le futur maillot de Mbappé ! https://t.co/E8f9JzrUiv pic.twitter.com/xvQci1Rpy9 — le10sport (@le10sport) May 22, 2024

Kimmich pour remplacer Kroos ?