Mercato - Real Madrid : Mbappé doit imiter une autre star !

Axel Cornic

Il y a beaucoup de questions autour de la récente annonce de Kylian Mbappé, qui rejoindra le Real Madrid à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Certains se demandent comme la star française réussira à trouver sa place dans une équipe qui tourne déjà très bien et qui a d’ailleurs récemment remporté la quinzième Ligue des Champions de son histoire.

Kylian Mbappé est officiellement un joueur du Real Madrid. Via les réseaux sociaux, le club comme la star française ont annoncé une union que tout le monde attendait, surtout depuis qu’il avait parlé de son départ du PSG. Mais le plus dur arrive désormais, puisque l’attaquant de 25 ans va devoir affronter la première aventure à l’étranger de sa carrière.

Le Real Madrid, le plus gros défi de sa carrière ?

Et il n’est jamais simple de changer de pays, surtout quand on rejoint un club comme le Real Madrid ! Ce n’est pas Eden Hazard qui dira le contraire, puisqu’après toute une carrière en Premier League avec Chelsea, il s’est cassé les dents sur la réalité madrilène et est encore maintenant considéré comme l’un des plus gros flops de l’histoire des Merengue .

« Le modèle à suivre pour Mbappé, c’est Bellingham »