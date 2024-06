Mercato - Real Madrid : Mbappé convaincu par un ancien du PSG ?

Thomas Bourseau

Après un septennat au PSG où il est devenu meilleur buteur de l’histoire du club, Kylian Mbappé s’est envolé cet été pour le Real Madrid. A bientôt 26 ans, il vivra son rêve d’enfant à la Casa Blanca et sous les ordres de Carlo Ancelotti, un coach, passé par le Paris Saint-Germain, dont le management devrait particulièrement lui plaire.

Kylian Mbappé avait pris sa décision dès la saison 2022/2023. Seulement quelques mois après sa prolongation de contrat au PSG, celui qui est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain pendant l’exercice en question soumettait par courrier à au comité de direction du club de la capitale son verdict : il n’allait pas activer la clause présente dans son contrat pour le rallonger d’une saison jusqu’en juin 2025.

Le Real Madrid, un cocon familial ?

De ce fait, cette saison était donc la dernière de Kylian Mbappé au PSG après qu’un accord financier ait été trouvé en août 2023 dans la foulée des menaces de vente du président Nasser Al-Khelaïfi afin d’éviter que le capitaine de l’équipe de France s’en aille libre sans que le PSG s’y retrouve financièrement. Conspué par moments au PSG pendant l’exercice qui s’est clôt par un doublé Coupe de France et championnat, Mbappé recevra un traitement différent au sein du vestiaire du Real Madrid où ce serait l’union sacrée dans le groupe entraîné par Carlo Ancelotti selon L’Équipe .

Mbappé emballé par le management d’Ancelotti ?