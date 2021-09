Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Bale... Pérez face à un gros problème ?

Publié le 9 septembre 2021 à 22h20 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le Real Madrid envisage de prolonger Gareth Bale. Analyse.

Selon les informations du média espagnol El Confidencial , le Real Madrid n’exclurait plus désormais de prolonger le contrat de Gareth Bale, dont le bail prend fin pour l’instant en juin prochain, et ce pour éviter de le perdre libre.

Pas anodin dans le dossier Mbappe

Si cette information s’avère exacte, alors elle confirme une nouvelle fois l’ampleur des difficultés financières du Real Madrid. En effet, le Real ne comptait plus sur Bale, et le fait qu’il envisage de le prolonger peut signifier deux choses : soit Madrid ne veut effectivement pas perdre le joueur libre et préfère le prolonger pour encaisser un petit transfert l’été prochain, soit il estime que trouver un remplaçant du calibre de Gareth Bale serait trop onéreux et qu’il est au final plus économique de prolonger l’ailier gallois, quand bien même il n’a pas toujours donné satisfaction. De tels éléments laissent songeur sur la capacité qu’aura Madrid de mettre sur pied un projet de top niveau européen, à l’heure où il attend Kylian Mappe l’été prochain. A terme, il n’est pas exclu que cela soit de nature à faire réfléchir l’attaquant français.