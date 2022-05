Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un joueur d'Ancelotti laisse planer le doute pour son avenir !

Publié le 21 mai 2022 à 0h30 par La rédaction

Alors que Borja Mayoral fera son retour au Real Madrid pour la pré-saison, celui-ci préfère attendre avant de prendre une décision concernant son avenir.

Formé au Real Madrid, Borja Mayoral n’a jamais réellement eu la chance de s’imposer. En effet, l’attaquant espagnol a régulièrement vu de très gros noms s’emparer des places de titulaire, ne lui laissant que peu de place pour exister. Prêté à Getafe durant le mercato hivernal, celui-ci a toutefois réalisé une seconde partie de saison plutôt intéressante, avec 6 buts et une passe décisive en 17 rencontres, confirmant les belles choses montrées avec l’AS Roma la saison précédente. Alors qu’il fera son retour chez les Merengue très prochainement, le joueur de 25 ans n’est cependant pas encore fixé sur son avenir.

« Je verrai le feeling que j'ai avec Ancelotti. Ensuite, je prendrai une décision »

Pour TeleMadrid , Borja Mayoral a évoqué son avenir, et laisse planer le doute, même s’il serait heureux d’avoir sa chance au Real Madrid : « Il me reste un an de contrat. Tout ne dépend pas de moi. Je serais heureux de jouer pour le Real Madrid, je suis un canterano, j'ai été là-bas pendant plusieurs années, mais je ne sais pas si ce sera possible. Nous verrons ce qui se passera. Le président de Getafe a parlé avec mon agent et le Real Madrid parce qu'il veut que je reste ici la saison prochaine. Je ferai la pré-saison avec le Real Madrid et je verrai le feeling que j'ai avec Ancelotti. Ensuite, je prendrai une décision. »