Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un message fort envoyé par Dembélé au PSG ?

Publié le 21 mai 2022

Au-delà de sa volonté de prolonger à Barcelone affirmée par les médias catalans, un élément témoigne de manière claire qu’Ousmane Dembélé est bel et bien prêt à signer au PSG. Explication.

Dans son édition de jeudi, l’hebdomadaire allemand Kicker affirme que le Bayern Munich n’est pas intéressé par une arrivée d’Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec Barcelone, alors que certaines informations avaient récemment fait état d’une offre contractuelle de 18 millions d’euros par an transmise par le club bavarois. Comment décrypter ces éléments ?

La preuve Bayern…

D’une part, ils confirment ce que le10sport.com avait laissé entendre, à savoir qu’une offre de 18 millions d’euros net par an était hors de la grille salariale du Bayern dont qu’il était très improbable que le club bavarois l’ait effectivement transmise. Cela tend à indiquer que les informations laissées filtrées sur ce tarif fou transmis par le Bayern avaient probablement pour objectif de mettre la pression sur les autres clubs en discussions. Or le Barça n’étant évidemment pas en mesure de lutter à ce niveau, c’est bien au PSG qu’était adressée le message. Voilà qui confirme qu’Ousmane Dembélé est bel et bien prêt à signer à Paris puisqu’il tente de faire monter les prix parisiens.