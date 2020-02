Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Jovic ne regrette rien…

Publié le 4 février 2020 à 5h00 par T.M.

Depuis le début de la saison, Luka Jovic est un joueur du Real Madrid. Et malgré les difficultés rencontrées, le Serbe ne regrette pas son choix.

La saison dernière, Luka Jovic explosait tout sur son passage avec l’Eintracht Francfort. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues en Europe, tapant dans l’œil des plus grands clubs européens. Et c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, accueillant le Serbe pour venir épauler Karim Benzema. Toutefois, depuis son arrivée, Jovic est bien loin de ce qu’il avait pu montrer. Les critiques ont été nombreuses à regard, pas de quoi toutefois le faire regretter son choix.

« Je crois que je n’ai pas fait d’erreur »