Mercato - PSG : Zidane pourrait totalement relancer l’avenir d’Icardi !

Publié le 3 février 2020 à 21h45 par B.C.

Prêté jusqu’à la fin de la saison au PSG, Mauro Icardi n’est pas encore assuré de rester dans la capitale française. Et le Real Madrid pourrait profiter de cette situation…

Indésirable du côté de l’Inter Milan, Mauro Icardi a pris la direction du PSG l’été dernier, et l’international argentin s’est rapidement imposé au sein du club de la capitale. Une réussite qui pourrait amener Leonardo à lever son option d’achat, estimée à 70M€. Cependant, il faudra convaincre Wanda Nara au préalable. Si Mauro Icardi semble épanoui à Paris, sa femme continue de laisser planer le doute sur son avenir. « On verra, rien n'est sûr, c'est Mauro qui décidera. Il est heureux en France, où il réalise des très bonnes choses. Pour moi ce n'est pas facile de vivre entre Paris et Milan, mais bon... on verra », a-t-elle notamment confié il y a quelques jours. L’avenir d’Icardi au PSG reste donc incertain, et le Real Madrid pourrait en profiter.

Le Real Madrid ne lâche pas Mauro Icardi