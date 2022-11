Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’incroyable stratagème de Pérez pour ce transfert

Publié le 13 novembre 2022 à 23h30

Hugo Chirossel

En vue de la saison prochaine, le Real Madrid souhaiterait notamment recruter un jeune milieu de terrain prometteur. Si Jude Bellingham ferait partie des cibles de la Casa Blanca, elle aurait également un œil sur Enzo Fernandez. Un joueur que les Madrilènes suivraient depuis longtemps, lorsqu’il évoluait encore à River Plate. Ils espéreraient d’ailleurs faire un coup similaire à celui réalisé avec Eder Militao, recruté un an seulement après son arrivée au FC Porto.

Avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Federico Valverde, l’avenir du milieu de terrain du Real Madrid est assuré. Mais alors que Luka Modric et Toni Kroos se rapprochent de plus en plus de la fin de leur carrière, les Madrilènes aimeraient recruter un jeune joueur prometteur supplémentaire dans ce secteur de jeu, d’autant plus que le départ de Casemiro l’été dernier n’a pas été compensé. Dans cette optique, un intérêt pour Jude Bellingham est annoncé depuis plusieurs semaines, mais ce ne serait pas la seule cible des Merengues .

Mercato - PSG : Mbappé a un plan machiavélique avec Benzema pour son transfert https://t.co/2jFPtaBXrv pic.twitter.com/GfAKtglat3 — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Le Real Madrid suit Enzo Fernandez

En effet, Defensa Central indique que le Real Madrid s'intéresserait également à Enzo Fernandez. Les Madrilènes suivraient l’international argentin depuis un moment, lorsqu’il évoluait encore à River Plate, avant de rejoindre le Benfica Lisbonne lors du dernier mercato estival. Si la Casa Blanca avait finalement décidé de ne pas passer à l’action, elle garderait tout de même un œil sur le milieu de terrain âgé de 21 ans et sous contrat jusqu’en juin 2027. Le Real Madrid souhaiterait d’ailleurs réaliser le même coup qu’avec Eder Militao.

Même scénario qu’avec Eder Militao ?