Mercato - Real Madrid : Les confidences d’Ancelotti sur cette recrue surprise !

Publié le 16 avril 2022 à 23h30 par T.M.

Il y a quelques jours, le Real Madrid a annoncé l’arrivée de Vinicius Tobias en provenance du Shakhtar Donetsk. Une recrue évoquée par Carlo Ancelotti.

Avec le contexte actuel en Russie et en Ukraine, des mesures ont été prises pour permettre aux joueurs de ces championnats de quitter leur club et finir la saison ailleurs en Europe. C’est ce qu’a fait Vinicius Tobias. A 18 ans, le prometteur latéral droit brésilien est arrivé au Real Madrid en prêt en provenance du Shakhtar Donetsk, mais à terme, il pourrait devenir un joueur du Real Madrid à part entière. D’ailleurs, au sein de la Casa Blanca, on est déjà sous le charme de Vinicius Tobias.

« Il fait bien les choses »