Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan machiavélique se met en place pour Lewandowski !

Publié le 16 avril 2022 à 22h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone serait sur les rangs pour accueillir Robert Lewandowski, à l’instar du PSG, le Bayern Munich ne prendrait aucun risque pour son serial buteur. Explications.

Le feuilleton Robert Lewandowski est entré dans une phase de constantes spéculations et témoignages, en attestent ceux du président du conseil d’administration du Bayern Munich en la personne d’Oliver Kahn ou encore du directeur exécutif du FC Barcelone, à savoir Mateu Alemany. Contractuellement lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski ne disposerait toujours pas d’une offre de prolongation qu’il jugerait être en adéquation avec ses attentes. Et du côté du Bayern, Kahn a clairement fait savoir qu’il ne comptait pas laisser Lewandowski rejoindre le FC Barcelone ou tout club intéressé par ses services cet été. Néanmoins, le dirigeant du Bayern tiendrait un tout autre discours en interne en ce qui concerne la piste offensive du FC Barcelone.

Le Bayern Munich aurait la ferme intention de toucher le jackpot pour Lewandowski !