Mercato - Real Madrid : Le torchon brûle entre Zinedine Zidane et l’une de ses stars !

Publié le 11 juillet 2020 à 0h00 par H.G.

En grande difficulté au Real Madrid depuis l’été dernier et n’entrant pas dans les plans de Zinedine Zidane, James Rodriguez aurait totalement perdu confiance en sa capacité à se faire une place dans l’écurie madrilène.

« James Rodriguez était hors du groupe convoqué parce qu’il l’a voulu », a lâché Zinedine Zidane dimanche dernier après la rencontre du Real Madrid contre l’Athletic Club, preuve du malaise régnant entre le technicien français et l’international colombien. Revenu dans la capitale espagnole après deux saisons en prêt du côté du Bayern Munich, l’ancien joueur de l’AS Monaco connait une saison des plus délicates chez les Merengue , une écurie qu’il souhaitait quitter l’été dernier alors qu’il était sur les tablettes de l’Atlético de Madrid et du Napoli avant d’être retenu par Florentino Perez. Le milieu offensif de 28 ans n’a en effet disputé que huit rencontres de Liga cette année, preuve s’il en fallait encore une que James Rodriguez n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Une situation très difficile à vivre pour le natif de Cúcuta, au point de le conduire à prendre une décision radicale pour sa fin de saison au Real Madrid avant de probablement s'en aller au cours de la fenêtre estivale des transferts à venir.

James Rodriguez se sentirait complètement délaissé par Zinedine Zidane