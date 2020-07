Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane en rupture totale avec une star du vestiaire ?

Publié le 10 juillet 2020 à 20h00 par La rédaction

Totalement mis de côté par Zidane Zidane, James Rodriguez serait mécontent de son temps de jeu au Real Madrid. Et la situation ne devrait pas s'améliorer...

Plus en odeur de sainteté avec Zidane Zidane, James Rodriguez vit très mal sa situation actuelle au sein du Real Madrid. Relégué sur le banc ces derniers mois, le milieu offensif colombien n’a participé qu'à 8 rencontres seulement en Liga. Des stats qui frustrent d’autant plus James comme il l’a récemment révélé dans un entretien à Gol Caracol : « On ne sait pas ce qu'il se passera à l'avenir, mais s'ils me donnent le choix, je choisirais un club où je pourrais montrer ce que je sais faire ». Florentino Perez, le président du Real Madrid, serait prêt à le laisser partir pour 25 M€ ce été. Une situation interne qui ne s’est pas améliorée ces dernières semaines avec son entraîneur Zinedine Zidane au point d’observer une rupture entre les deux hommes…

Dialogue rompu entre Zidane et James ?