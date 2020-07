Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n'a pas la même priorité que le Qatar pour son recrutement !

Publié le 10 juillet 2020 à 17h30 par Amadou Diawara

Pour faire des économies et respecter les règles imposées par l'UEFA en Ligue des Champions, Doha aurait donné une consigne claire à Leonardo : recruter des joueurs français ou formés en France. Dans cette optique, les hautes sphères du PSG pousseraient Leonardo à se jeter sur Ismaël Bennacer. Toutefois, le directeur sportif parisien privilégie le profil de Sergej Milinkovic-Savic.

Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, le PSG doit recruter malin et ne pas trop dépenser. Dans cette optique, Doha aurait fixé un objectif très clair à Leonardo. Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce mercredi, les têtes pensantes du PSG auraient demandé à Leonardo de recruter des joueurs français ou formés en France. De cette manière, le club de la capitale pourrait faire d'une pierre deux coups. En se tournant vers le marché français, le PSG pourrait, d'une part, faire des économies. D'autre part, cette stratégie devrait permettre à l'écurie parisienne de rester dans les clous en Ligue des Champions. En effet, l'UEFA impose des règles très strictes pour être éligible en C1, et parmi celles-ci, les clubs doivent avoir au moins huit joueurs formés localement dans leur liste de joueurs inscrits. Et avec les départs de Tanguy Kouassi et d'Adil Aouchiche, le PSG n'a pour le moment que six joueurs correspondants à ces critères : Presnel Kimpembe, Colin Dagba, Kylian Mbappé, Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Idrissa Gueye. Dans cette optique, le Qatar pousse pour que Leonardo recrute Ismaël Bennacer.

Doha obnubilé par Ismaël Bennacer ?

Selon les dernières informations de Paris United - qui confirment ce que Le 10 Sport vous a révélé le 18 juin - les dirigeants qataris et en particulier le propriétaire Cheikh Tamin Al-Thani, sont totalement sous le charme d'Ismaël Bennacer. Les hautes sphères du PSG ont été totalement séduits par les performances du milieu de terrain de 22 ans, que ce soit avec le Milan AC ou la sélection algérienne. Ainsi, ils pousseraient auprès de Leonardo pour qu'Ismaël Bennacer s'engage avec le PSG dès le mercato estival. Toutefois, le directeur sportif italo-brésilienne aurait une toute autre priorité.

Un bras de fer entre Leonardo et Doha ?