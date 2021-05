Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez sur le point de se faire doubler pour une pépite ?

Publié le 17 mai 2021 à 0h30 par La rédaction

En quête d'une doublure pour Ferland Mendy suite au déclin physique de Marcelo, le Real Madrid aurait des vues sur le latéral du Sporting Nuno Mendes. Mais le joueur de 18 ans serait également suivi de près par Manchester United.

Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Sporting Portugal, Nuno Mendes fait partie des latéraux qu'il faudra suivre avec attention dans les années à venir. Récent champion de Liga NOS avec son club formateur, le latéral de 18 ans pourrait quitter son pays natal à l'intersaison pour rejoindre une grosse écurie Européenne. Parmi les prétendants, le Real Madrid s'est notamment positionné pour récupérer le portugais. Mais les Merengue sont loin d'être seuls sur le dossier.

Manchester United en pôle pour Nuno Mendes ?