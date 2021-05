Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cette grosse certitude en interne sur l'avenir de Zidane !

Publié le 16 mai 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que l'information est sortie ce samedi dans la soirée, Zinédine Zidane ne devrait bien ne plus être l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Et visiblement, plus personne n'aurait de doute sur la question au sein de l'écurie madrilène.

Zinédine Zidane devrait bel et bien quitter le Real Madrid, d'après les informations parues ce samedi soir en Espagne. Le technicien français aurait pris la décision de quitter ses fonctions à l'issue de la saison en cours. Les Merengue s'apprêteraient donc à perdre un élément clé du projet de Florentino Perez et le chantier risque d'être colossal lors de l'intersaison avec les prolongations de contrat à gérer et le remplacement de Zidane.

Le Real Madrid est prêt à voir Zidane partir