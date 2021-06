Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le PSG est fixé pour Raphaël Varane !

Publié le 15 juin 2021 à 1h30 par H.G.

Alors qu’un départ de Raphaël Varane du Real Madrid cet été semble plus que jamais possible, le Real Madrid aurait déjà fixé le prix de départ de l’international français.

En fin de contrat le 30 juin 2022 au Real Madrid, Raphaël Varane pourrait quitter le club de la capitale espagnole dès cet été. En effet, bien qu’une offre de prolongation de contrat lui aurait été transmise, le défenseur français souhaiterait s’en aller de la Casa Blanca pour aller relever un nouveau défi, chose qui ne laissera alors d’autre choix aux Merengue que de le vendre cet été pour ne pas le voir partir librement et gratuitement un an plus tard. Le PSG se serait ainsi positionné pour l’accueillir, et le club de la capitale saurait d’ores et déjà à quoi s’en tenir sur le plan financier.

Le Real Madrid ne veut pas moins de 50 M€ pour Raphaël Varane !