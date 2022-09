Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Le prochain transfert XXL d’Ancelotti est identifié ?

Publié le 26 septembre 2022 à 16h00 par Bernard Colas

Du haut de ses 19 ans, Jude Bellingham impressionne sous le maillot du Borussia Dortmund, des prestations qui ne sont pas passées inaperçues à Madrid. D’après la presse espagnole, Florentino Pérez suit de près l’évolution du milieu de terrain et compte sur lui pour rajeunir l’entrejeu de Carlo Ancelotti. Un dossier complexe en raison de la concurrence des cadors de Premier League, mais le Real Madrid aurait l’avantage.

Cet été, le Real Madrid a perdu l’un de ses cadres avec le départ de Casemiro vers Manchester United. Pas de quoi néanmoins secouer le club espagnol malgré l’énorme apport de l’international brésilien chez les Merengue. En effet, Florentino Pérez travaille depuis plusieurs années sur le rajeunissement de l’entrejeu, avec l’éclosion de Federico Valverde et les recrutements d’Eduardo Camavinga à l’été 2021 puis Aurélien Tchouaméni l’année suivante. Le Real Madrid prépare ainsi progressivement les successions de Luka Modric et Toni Kroos, alors qu’un autre milieu est attendu du côté du Santiago Bernabéu.

Bellingham a la cote en Premier League

Arrivé au Borussia Dortmund en 2020, Jude Bellingham a rapidement montré toute l’étendue de son talent, lui permettant d’apparaître déjà dans le viseur des plus grands clubs européens. Le milieu anglais a notamment la cote dans son pays, où Liverpool, Chelsea, Manchester United et City sont à l’affût, mais le Real Madrid se tient prêt à affronter cette concurrence et serait déjà passé à l’action.

Le Real Madrid serait déjà passé à l’action

D’après les informations divulguées par Marca , le Real Madrid aurait approché Jude Bellingham durant le dernier mercato estival. Avant de parvenir à un accord avec Aurélien Tchouaméni, Florentino Pérez aurait en effet tenté sa chance avec l’international anglais en cas d’échec avec l’international français évoluant alors à l’AS Monaco. A cette occasion, la direction madrilène aurait demandé au joueur de ne pas renouveler son bail avec le BVB en vue d’un potentiel transfert chez les Merengue . Une requête acceptée par le principal concerné.

