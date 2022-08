Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Le plan de vol est dévoilé pour remplacer Casemiro

Alors que Casemiro a rejoint Manchester United contre 70M€, le Real Madrid se penche maintenant sur son successeur. Si les Merengue ont déjà ce qu’il faut au milieu de terrain, ils pourraient réinvestir cet argent l’année prochaine et seraient d’ores et déjà attentifs à la situation de Jude Bellingham.

« Manchester United est ravi d'annoncer que le club a trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. Le transfert est soumis à l'accord de conditions personnelles, aux exigences de visa britanniques et à un examen médical. Nous sommes tous impatients d'accueillir Casemiro à Old Trafford . » Vendredi, Manchester United a annoncé avoir trouvé un accord avec le Real Madrid pour le transfert de Casemiro. S’en est donc fini du fameux trio Casemiro-Kroos-Modric. L’international brésilien a quitté la Casa Blanca afin de s’engager avec les Red Devils contre 70M€. Les Merengue recherchent désormais son remplaçant, mais ce dernier pourrait arriver l’année prochaine.

Comme il l’a déclaré en conférence de presse, Carlo Ancelotti estime qu’il a d’ores et déjà « des remplaçants dans l’équipe (...) Tchouaméni est l’un des meilleurs milieux de terrain. Il y a l’option Toni Kroos, comme lors de ma deuxième année ici. Nous avons Camavinga, qui a joué l’année dernière . » Quand bien même, d’après les informations de Marca , le Real Madrid s’intéresserait à Jude Bellingham, mais pour l’année prochaine. D’après le quotidien espagnol, les Merengue auraient d’ores et déjà coché son nom pour le mercato estival 2023. Reste à savoir si le jeune international anglais sera toujours au Borussia Dortmund, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025, d’ici là.

Good Point! Bellingham will be Real Madrid’s first priority in midfield next summer.Wondering if Liverpool already talking to Dortmund to get a pre-agreement with the club.But player will have the last word https://t.co/bvOqfjmxCT