Mercato - Real Madrid : Le plan colossal de Florentino Pérez pour son attaque…

Publié le 22 février 2022 à 21h30 par G.d.S.S.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a franchi une nouvelle étape dans l’accomplissement de son plan majeur pour la prochaine décennie du club merengue. Analyse.

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid entame des premières démarches en vue d’une prolongation de son jeune ailier brésilien Vinicius Junior et devrait prochainement lui transmettre une offre jusqu’en juin 2027.

Il veut le trio Mbappe-Haaland-Vinicius pour dix ans

Ces informations viennent confirmer ce que le10sport.com analyse depuis de longs mois, à savoir que l’objectif du président Florentino Pérez est de bâtir la ligne d’attaque du Real Madrid pour la prochaine décennie, autour du trio Mbappe-Haaland-Vinicius. Compte tenu du fait que Karim Benzema est encore au top et que le Real pourrait être court financièrement pour toute faire cette année, cela pourrait passer par un report du deal Haaland à l’été 2023, comme certains médias espagnols l’ont révélé… si le buteur norvégien accepte de patienter un an de plus à Dortmund pour rejoindre Madrid.