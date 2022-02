Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Voilà pourquoi Mbappé signera à Madrid cet été…

Publié le 22 février 2022 à 21h45 par La rédaction

Si l’on analyse en détail le contexte entourant aujourd’hui l’avenir de Kylian Mbappe au PSG, sa signature au Real Madrid cet été apparaît certaine. Explication.

Ces dernières heures, le média Goal a affirmé que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, restait confiant quant à une signature de Kylian Mbappe, tout en comprenant tout à fait que le PSG abatte ses dernières cartes. Le joueur tricolore ayant refusé jusqu’à maintenant toutes les offres XXL du PSG, le Real est persuadé qu’il n’y a pas de raison que cela change.

L’élément qui change tout…

Le fait que Paris propose désormais un bail de courte durée est-il cependant susceptible de changer la donne ? En théorie, oui, car cela permettrait à Mbappe d’avoir la garantie de partir à l’été 2023. Mais un élément remet tout cela en question : l’attaquant français dispose d’un accord moral avec Madrid. S’il rompt cet accord pour prolonger, ne serait-ce que d’un an, cela entachera inévitablement la confiance du président Pérez, au point de remettre en cause une signature de Mbappe au Real Madrid. Or comme le joueur rêve d’y évoluer un jour, il apparaît donc que cela sera obligatoirement cet été.