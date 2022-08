Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid : Le feuilleton Pochettino va repartir pour un tour ?

Publié le 15 août 2022 à 02h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, c’est donc Carlo Ancelotti qui est l’entraîneur du Real Madrid. Reparti pour une deuxième saison sur le banc de la Casa Blanca, l’Italien a toutefois annoncé qu’après le Real Madrid, il prendra se retraite. De quoi donc obliger Florentino Pérez à prochainement se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Face à cette situation, la dossier Mauricio Pochettino pourrait alors se rouvrir…

Ce samedi, Carlo Ancelotti a donc lâché une très grosse annonce concernant la suite de sa carrière d’entraîneur. Alors que l’Italien est actuellement sur le banc du Real Madrid, il n’y aura pas d’après pour lui. En effet, pour Il Messaggero , Ancelotti a été très clair, lâchant : « Cette période au Real Madrid clôturera ma carrière. Après les Blancs, je prendrai ma retraite ». La question est alors de savoir quand Ancelotti quittera le Real Madrid. Aujourd’hui, son contrat court jusqu’en 2024 avec les Merengue. Prendra-t-il alors sa retraite à cette date ou pourrait-il prolonger un peu l’aventure du côté du Bernabeu ?

Pochettino apprécié au Real Madrid…

Entre Carlo Ancelotti et le Real Madrid, l’histoire pourrait donc prochainement se terminer. La question sera alors de savoir qui sera le prochain entraîneur de la Casa Blanca. Un nom pourrait alors revenir sur la table, celui de Mauricio Pochettino. En effet, ce n’est pas un secret, Florentino Pérez est un grand fan de l’Argentin. Il a d’ailleurs tenté à plusieurs reprises de le faire venir au Real Madrid. En vain. Il avait notamment été question d’un intérêt du Real Madrid pour Pochettino l’été dernier, au moment de remplacer Zinedine Zidane. Le natif de Murphy était alors au PSG, qui l’avait retenu. Et chez les Merengue, c’est finalement Carlo Ancelotti qui a été nommé.

… et c’est réciproque

Alors que Mauricio Pochettino est donc apprécié au Real Madrid, cela est réciproque. En effet, l’ancien entraîneur du PSG a une affection particulière pour la Casa Blanca et l’a d’ailleurs fait savoir à plusieurs reprises. D’ailleurs, il y a quelques semaines, en marge de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid, Pochettino avait fait passer un message très fort à propos des Merengue : « Il est clair que mon cœur est beaucoup plus blanc que rouge, on ne peut pas se tromper là-dessus. Mon penchant pour Madrid remonte à 1994, lorsque je suis arrivé à Barcelone. J'ai eu la chance que mon entraîneur soit José Antonio Camacho, qui m'a transmis cet amour du Real Madrid. Je n'ai jamais pu, en tant que joueur et entraîneur, être à Madrid, mais ma préférence émotionnelle est claire ».

Pochettino est toujours libre

L’avenir de Mauricio Pochettino s’écrira-t-il enfin au Real Madrid ? En attendant, l’Argentin est toujours libre de tout contrat actuellement. Il y a quelques semaines, l’entraîneur de 50 ans a été remercié par le PSG afin d’être remplacé par Christophe Galtier. Et pour le moment, Pochettino n’a toujours pas retrouvé un nouveau club. Son nom a résonné dans différents clubs, mais pour le moment, rien n’a été acté pour l’avenir de Mauricio Pochettino. En attendant donc le Real Madrid ? Affaire à suivre…