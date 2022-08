Foot - Mercato

Mercato : Comme Mauro Icardi, ils ont quitté le Barça pour briller

Publié le 14 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Outre son style de jeu instauré par la légende blaugrana Johan Cruyff dans les années 90, le FC Barcelone est réputé pour son centre de formation de grande qualité qui parvient à sortir à intervalles réguliers des joueurs de son académie nommée La Masia. Néanmoins, certains n’ont pas eu la possibilité d’y briller et ont dû quitter ce qui est « plus qu’un club » selon la devise du Barça, pour avoir du temps de jeu.

Mauro Icardi

Certes, Mauro Icardi connaît un véritable coup de mou dans sa carrière depuis deux saisons au PSG. Néanmoins, lors de son premier exercice au Paris Saint-Germain et les années précédents son prêt lorsqu’il évoluait alors à l’Inter, Icardi s’était bâti une réputation de véritable buteur et renard des surfaces. Un style d’attaquant qui se faisait de plus en plus rare dans le football. Mais pour se montrer, Mauro Icardi a dû quitter La Masia et donc le FC Barcelone pour faire sa post formation à la Sampdoria avant d’être lancé dans le grand bain professionnel en 2013 puis d’exploser à l’Inter. Mais il n’est qu’un exemple parmi tant d’autres de stars qui ont dû aller voir ailleurs qu’au FC Barcelone pour se mettre à exprimer leur plein potentiel.

Cesc Fabregas

Contrairement à Mauro Icardi, Cesc Fabregas a eu la possibilité de revenir là où tout a commencé. Après six ans au sein de La Masia , Fabregas a signé son premier contrat professionnel à Arsenal en 2003. Et sous les ordres d’Arsène Wenger, Fabregas a à seulement 16 ans appris auprès de légendes des Gunners telles que Thierry Henry et Patrick Vieira. Au top de sa carrière, Fabregas a fait son grand retour au FC Barcelone à 24 ans en 2011. Trois saisons plus tard, l’international espagnol est revenu en Premier League à Chelsea où il a pu étaler une nouvelle fois sa vision du jeu très précise en enchaînant les passes décisives.

Mikel Arteta

Cesc Fabregas a eu sa revanche, mais ce ne fut pas le cas de son compatriote espagnol et celui qui lui a succédé au sein du milieu de terrain d’Arsenal à l’été 2011. Mikel Arteta est aujourd’hui l’entraîneur des Gunners , mais lorsqu’il fut joueur, Arteta a dû se contenter d’apparitions avec la réserve du FC Barcelone. Voyant que sa place n’était pas assurée dans la rotation au milieu de stars comme Xavi Hernandez au milieu, Mikel Arteta s’était alors envolé pour le PSG et à son retour à Barcelone, a définitivement quitté le club catalan pour les Glasgow Rangers. La seule fois où Arteta est revenu en Espagne, c’était pour arborer la tunique de la Real Sociedad, mais pas celle des Blaugrana .

Thiago Alcantara

Voici un exemple fort de la concurrence qui faisait rage au milieu de terrain du FC Barcelone au début des années 2010. Bataillant avec Xavi Hernandez, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Seydou Keita et le temps d’une saison avec Yaya Touré, Thiago Alcantara a tout de même effectué quatre saisons avec l’équipe première du FC Barcelone avant de prendre la pleine possession de ses moyens et d’étaler toute sa palette technique pendant sept ans au Bayern Munich où il a reporté une autre Ligue des champions en 2020 après celle raflée avec le Barça en 2011. Un retour au FC Barcelone a souvent été évoqué dans la presse, mais c’est à Liverpool que Thiago Alcantara évolue aujourd’hui et depuis l’été 2020.

Marc Cucurella