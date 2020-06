Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le dossier Pogba à l’origine de grosses tensions ?

Publié le 1 juin 2020 à 19h00 par La rédaction

Courtisé par le Real Madrid et la Juventus, l’avenir de Paul Pogba est toujours incertain. Et aux yeux de Manchester United, c’est son agent Mino Raiola qui brouillerait les pistes à ce sujet…

Entre le Real Madrid et Paul Pogba, c’est un véritable feuilleton. Ciblé depuis plus d’un an par le club merengue, le milieu de terrain français reste l’une des cibles prioritaires de Zinedine Zidane. Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, l'entraîneur merengue s’est entretenu avec Mino Raiola en vue d’un transfert malgré les relations tendues entre le président du Real Madrid, Florentino Pérez et l’agent de Pogba. D’ailleurs, les les agissements de Mino Raiola pour un départ de son poulain ne plairaient pas aux Reds Devils ….

MU n’apprécie pas les méthodes de Raiola avec Pogba