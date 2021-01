Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le recrutement de Zidane plombé par... Mbappé ?

Publié le 7 janvier 2021 à 23h30 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, Zinedine Zidane voudrait frapper très fort et se jeter à la fois sur Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga. Toutefois, le coach du Real Madrid pourrait ne pas avoir les ressources nécessaires pour assumer ces deux opérations.

Lors du dernier mercato estival, Zinedine Zidane aurait souhaité s'offrir Eduardo Camavinga. Toutefois, la crise provoquée par le coronavirus aurait totalement chamboulé ses plans. Alors que ses caisses se seraient totalement vidées, le coach du Real Madrid aurait été dans l'incapacité de recruter le moindre joueur. Pire, Zinedine Zidane a même dû se séparer de plusieurs éléments jugés indésirables comme Sergio Reguilon (Tottenham), Gareth Bale (Tottenham), James Rodriguez (Everton) Achraf Hakimi (Inter) et bien d'autres. Contraint et forcé de rester discret lors du dernier mercato estival, le technicien français compterait bien se rattraper à la fin de cette saison et retenter sa chance pour Eduardo Camavinga. D'ailleurs, la pépite du Stade Rennais se préparerait déjà à faire ses valises.

L'opération Camavinga bloquée par Kylian Mbappé ?