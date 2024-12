Mercato - Real Madrid : Le contrat historique proposé par l'Arabie Saoudite

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté de l'Arabie Saoudite, on a identifié sa nouvelle priorité du mercato et celle-ci se nomme Vinicius Jr. Aujourd'hui au Real Madrid, le Brésilien ferait l'objet d'un vif intérêt de la part des Saoudiens, qui seraient visiblement prêts à tout pour le recruter dans les mois à venir. Evoquant cette offensive, Romain Molina a parlé d'un contrat encore jamais vu dans l'histoire du football.

Après Cristiano Ronaldo ou Neymar, l'Arabie Saoudite a encore de très grands rêves. L'un d'eux se nommerait notamment Vinicius Jr. Aujourd'hui au Real Madrid, le Brésilien serait la prochaine priorités des Saoudiens. Romain Molina a d'ailleurs expliqué sur Youtube : « L'Arabie Saoudite veut un nouveau grand nom. Cristiano Ronaldo, on sait que son partenariat dépasse son activité de joueur à Al-Nassr, c'est un rôle d'ambassadeur à vision touristique. En ligne de fond, il y a la Coupe du monde 2034. Sauf que les Saoudiens veulent désormais un autre grand nom et c'est Vinicius Jr. Ça parle depuis des mois et des mois entre les deux parties. Déçus par le rendement de pas mal de joueurs en fin de carrière, les Saoudiens veulent des joueurs plus jeunes ».

Transferts : Le Real Madrid sur une star de l'OM ? https://t.co/gcu2KrnIpn pic.twitter.com/vefH7dqCaS — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

« Plusieurs centaines de millions par an »

Et pour arriver à ses fins, l'Arabie Saoudite ne devrait pas trop regarder à la dépense pour convaincre Vinicius Jr. En effet, ce sont des sommes folles qui sont évoquées pour ce deal qui l'a confié également Romain Molina : « L'idée du Real Madrid, Mbappé est arrivé avec un salaire entre 13 et 15M€ par an, c'était que Vinicius Jr et Bellingham obtiennent une revalorisation salariale, assortie d'une prolongation pour être au même niveau, afin d'avoir une certaine paix dans le vestiaire. Le Real est au courant qu'il y a des discussions, le joueur est plus qu'intéressé, l'entourage est intéressé. Vous imaginez les sommes. Il peut passer de 15M€ par an au Real Madrid, à plusieurs centaines de millions par an ».

« Un contrat qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football »

« On parle d'un contrat historique qui dépasse celui de Cristiano Ronaldo. On parle d'un contrat qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football. Avec cette idée d'ambassadeur et même d'aller plus loin. Ils ont commencé à évoquer l'idée de faire une grande fondation contre le racisme, avec certains amis de Vinicius qui pourraient y participer », a développé Molina sur la proposition qui attendrait Vinicius Jr.