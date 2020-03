Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Pogba ouvre la porte !

Publié le 20 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Constamment annoncé sur le départ, Paul Pogba figurerait notamment sur les tablettes du Real Madrid. Et son agent, Mino Raiola, n’a rien exclu pour l’avenir de l’international français…

Entre le vif intérêt que lui porterait le Real Madrid depuis plusieurs années et la Juventus Turin qui rêverait de boucler son retour l’été prochain, sans compter le PSG qui se serait mis sur les rangs, Paul Pogba ne manque pas de prétendants pour l’été prochain. Et son agent, Mino Raiola, a d’ailleurs laissé une porte ouverte à ses prétendants jeudi dans des propos rapportés par Marca.

« On ne peut pas dire ce qu’il va se passer »