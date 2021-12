Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'entourage de cette pépite d'Ancelotti envoie un terrible message...

Publié le 4 décembre 2021 à 23h30 par D.M.

Le père de Reinier Jesus s'est prononcé sur la situation délicate traversée par son fils et a réclamé son départ du Borussia Dortmund, club où il est prêté jusqu'en juin 2022.

Le Real Madrid a mis la main sur plusieurs jeune joueurs brésiliens ces dernières années. On peut citer les noms de Rodrygo, de Vinicius Jr, mais aussi de Reinier Jesus. Arrivé en Espagne à l’âge de 18 ans, ce dernier a été ensuite prêté au Borussia Dortmund durant l’été 2020 afin qu’il puisse obtenir du temps de jeu. Mais prêté au sein du club allemand jusqu’en juin 2022, Reinier Jesus ne rentre pas dans les plans de Marco Rose. Une situation que déplore Mauro Brasilia, père du milieu offensif.

« Le scénario idéal est de retourner en Espagne »