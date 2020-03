Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan De Bruyne a envoyé un message à Zidane !

Publié le 27 mars 2020 à 22h00 par A.C.

Kevin De Bruyne, annoncé proche d’un possible départ de Manchester City, ne semble pas contre un transfert au Real Madrid.

L’exode se prépare à Manchester City. Avec la sanction de l’UEFA, le club mancunien pourrait perdre ses plus grandes stars. Si Pep Guardiola et Raheem Sterling ont annoncé vouloir rester au club, même sans compétition européenne, ce n’est pas le cas de tout le monde. Cette situation a forcément éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid. Le club de Zinedine Zidane lorgnerait plusieurs stars de Guardiola, comme Kevin De Bruyne.

De Bruyne ouvert à un départ au Real Madrid