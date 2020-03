Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça possède un avantage de taille pour cette piste de Zidane !

Publié le 3 mars 2020 à 11h00 par A.M.

Piste du Real Madrid depuis plusieurs semaines, Ferran Torres est également dans le viseur du FC Barcelone qui possède un avantage non négligeable dans ce dossier.

Formé à Valence, Ferran Torres se révèle cette saison avec le club Che . Titulaire indiscutable, le jeune espagnol a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues pour cinq buts et six passes décisives. Âgé de 20 ans, Ferran Torres suscite donc la convoitise de nombreux clubs et non des moindres à commencer par le Real Madrid, toujours à l'affût dès qu'un jeune espagnol explose en Liga.

Le Barça également dans le coup pour Ferran Torres