Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça laisse le champ libre à Zidane pour cette piste XXL !

Publié le 28 mars 2021 à 21h10 par B.C.

Alors qu’il pourrait quitter le Napoli cet été, Fabian Ruiz susciterait des convoitises en Espagne. Le Real Madrid s’intéresserait notamment au milieu de terrain, mais le FC Barcelone resterait pour l’heure en retrait.

En 2018, Fabian Ruiz quittait le Real Betis pour rejoindre le Napoli. Un choix payant pour le milieu espagnol, qui s’est révélé chez les Partenopei . Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, Aurelio De Laurentiis souhaiterait le prolonger, mais les négociations traînent en longueur, et cela pourrait précipiter son départ. Très courtisé depuis plusieurs années, Fabian Ruiz resterait dans le viseur des plus grandes écuries européennes, dont le Real Madrid, l’Atlético et le FC Barcelone selon certains médias. Mais chez les Blaugrana, l’international espagnol n’apparaît pas comme une priorité.

Le Barça a mis de côté le dossier Fabian Ruiz