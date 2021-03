Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Simeone pourrait jouer un terrible coup à Zidane !

Publié le 27 mars 2021 à 23h00 par A.D. mis à jour le 27 mars 2021 à 23h01

Le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético se disputeraient le recrutement de Fabian Ruiz. Alors qu'il serait suivi par les trois meilleurs clubs espagnols, le milieu de terrain du Napoli se verrait bien rejoindre les Colchoneros.

Etincelant sous les couleurs de Naples, Fabian Ruiz aurait la cote en Espagne. D'après les dernières indiscrétions d' AS , le milieu de terrain de 24 ans aurait séduit les trois plus grands clubs espagnols, à savoir le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético. Et parmi ces trois cadors de Liga, Fabian Ruiz aurait déjà une préférence, et ce serait le club emmené par Diego Simeone.

Fabian Ruiz voudrait rejoindre l'Atlético