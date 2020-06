Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid: L’avenir de Zidane décisif pour cet indésirable !

Publié le 20 juin 2020 à 14h00 par La rédaction

Prêté actuellement à Arsenal par le Real Madrid, Dani Ceballos compte s’imposer dans le club merengue, mais tout dépendrait avant tout de Zinedine Zidane. Explications.

Auteur d’une saison moyenne avec Arsenal (25 matchs joués pour 1 but et 2 passes décisives), Dani Ceballos vit des heures difficiles avec le club anglais. N’étant plus titulaire, le milieu espagnol cherche à retrouver une place importante chez les Gunners et retrouver la confiance de son entraîneur Mikel Arteta. Une tendance qui ne se confirme pas avec sa non-titularisation face à Manchester City lors du dernier match. Une situation difficile pour Ceballos, lui qui aspire quand même à s’imposer au Real Madrid la saison prochaine car il ne sera pas conservé par Arsenal. Mais la présence de Zinedine Zidane sur le banc merengue pourrait compromettre sérieusement l’avenir du milieu espagnol au Real Madrid.

Zidane reste, Ceballos part ?