Mercato - Toulouse : Le successeur de Reynet trouvé ?

Publié le 20 juin 2020 à 13h50 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2020 à 13h51

Avec le probable départ de Baptiste Reynet vers Nîmes, Toulouse est à la recherche de son successeur. L'heureux élu pourrait d'ailleurs se trouver du côté de Nantes.