Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau prétendant prêt à relancer le dossier Pogba ?

Publié le 20 juin 2020 à 9h30 par A.D.

Alors que la Juventus et le Real Madrid seraient à la lutte depuis de longs mois pour le recrutement de Paul Pogba, voilà que Chelsea pourrait se mêler à la lutte.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paul Pogba serait de plus en plus incertain. Alors qu'on ne lui avait pas donné sa chance à Manchester United, La Pioche a décidé de fuir vers la Juventus quand qu'il n'avait que 19 ans. Après quatre saisons de bons et loyaux services à Turin, Paul Pogba a fait son retour chez les Red Devils . Et depuis le départ du champion du monde français, les Bianconeri souhaiteraient le rapatrier et seraient depuis de longs mois en concurrence avec le Real Madrid. Toutefois, le club merengue ne serait pas le seul club capable de jouer un mauvais tour à la Juve.

Chelsea également dans le coup pour Paul Pogba ?