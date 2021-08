Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros retournement de situation avec cette star d'Ancelotti ?

Publié le 18 août 2021 à 21h30 par La rédaction

De retour au Real Madrid cet été, Gareth Bale apparaît très motivé. Une attitude qui ravit Carlo Ancelotti.

Son second passage à Tottenham n’a pas été une franche réussite. C'est pourquoi Gareth Bale est revenu cet été au Real Madrid, déterminé à retrouver sa place au sein du collectif de Carlo Ancelotti. Et si ses derniers mois le Gallois se faisait davantage remarquer pour son comportement hors des terrains, il semblerait qu’il soit revenu au Real avec des intentions positives. Après son Euro décevant, le quadruple vainqueur de la Ligue des Champions compte rapidement redevenir le joueur qu’il fut il y a quelques années.

Une attitude appréciée en interne