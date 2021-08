Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce retentissante du clan Lautaro Martinez !

Publié le 12 août 2021 à 21h00 par A.D.

Pour venir épauler Karim Benzema aux avant-postes, le Real Madrid souhaiterait s'attacher les services de Lautaro Martinez. Mais comme l'a expliqué clairement son agent Alejandro Camaño, le buteur de l'Inter ne fera pas ses valises cet été.

Peu satisfait par ses buteurs, hormis Karim Benzema, Carlo Ancelotti serait en quête de renforts en attaque pour cet été. Alors que les arrivées de Kylian Mbappé et d'Erling Haaland seraient compliquées à boucler, le coach du Real Madrid aurait identifié un autre profil : Lautaro Martinez. Toutefois, Carlo Ancelotti devrait également avoir du mal à arracher le buteur argentin à l'Inter. Comme l'a expliqué son agent, Alejandro Camaño, Lautaro Martinez se plait chez les Nerazzurri et n'envisage pas de faire ses valises cet été. « Lautaro est heureux à l'Inter et en Italie. Sa décision est de rester » , a confié le représentant de Lautaro Martinez il y a quelques jours, avant d'en rajouter une couche ce jeudi.

«Lautaro Martinez ne quittera pas l'Inter»