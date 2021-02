Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'annonce d'Eden Hazard sur son avenir !

Publié le 8 février 2021 à 23h00 par La rédaction

En grande difficulté pour s'imposer au Real Madrid, Eden Hazard pourrait bel et bien être poussé vers la sortie prochainement. Malgré ses blessures récurrentes, le Belge espère continuer à jouer pendant quelques années, sans se préoccuper du maillot qu'il endossera par la suite.

En proie à de très nombreux pépins physiques, notamment depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'a jamais pu concrétiser les espoirs placés en lui. Arrivé de Chelsea pour plus de 100M€ à l'été 2019 avec la pression de succéder à un certain Cristiano Ronaldo, le Belge est sous le feu des critiques, et son avenir pourrait rapidement être remis en question. Alors qu'un retour à Chelsea a récemment été évoqué, les inquiétudes autour de ses blessures récurrentes reviennent sur la table et compromettent la suite de sa carrière. Pas de quoi déstabiliser Eden Hazard pour autant, qui ne cache pas son envie de vivre encore quelques belles années sur les terrains de football.

« Je ne pense pas à où je serai dans les prochaines années, j'essaie de me concentrer sur le prochain match »