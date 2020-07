Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lâché par Zidane, quel avenir pour van de Beek ?

Publié le 8 juillet 2020 à 17h30 par Hadrien Grenier

Annoncé dans le viseur du Real Madrid depuis l'été 2019, Donny van de Beek aurait vu le club madrilène abandonner l’idée de le recruter cet été. Malgré cela, l’international pourrait bel et bien quitter l’Ajax Amsterdam dans les prochaines semaines dans la mesure où bon nombre d’autres écuries européennes sont séduites par son profil. Mais son agent prévient : le milieu de 23 ans ne fera aucun choix à contre-coeur.

Aux côtés de Frenkie de Jong et de Matthijs de Ligt, Donny van de Beek a été l’un des grands artisans de la saison 2018/2019 historique de l’Ajax Amsterdam, celle-ci s’étant soldée avec un doublé sur le sol national et une demi-finale de Ligue des Champions. Véritable sensation du dernier exercice, le club néerlandais a séduit l’Europe entière du football en pratiquant un jeu spectaculaire et offensif, chose qui a ainsi logiquement conduit bon nombre de grandes écuries à convoiter les pépites des Lanciers . De ce fait, Frenkie de Jong a rejoint le FC Barcelone dès janvier 2019, tandis que la Juventus s’est adjugée la signature de Matthijs de Ligt après une rude bataille contre le PSG et les Blaugrana . Pour sa part, bien qu’il aurait pu suivre le chemin de ses deux compères en rejoignant un top club européen l’été passé, Donny van de Beek a fait un autre choix : celui de rester fidèle à l’Ajax Amsterdam et de disputer une dernière saison dans les rangs de son club formateur, alors même qu’il était annoncé à l’époque que le Real Madrid était vivement intéressé par l’idée de l'accueillir. Un intérêt toujours bien présent, comme le10sport.com vous l’a révélé, dans la mesure où Zinedine Zidane a dernièrement appelé le jeune milieu pour lui faire part de son intérêt. Seulement voilà, après une saison 2019/2020 bien moins reluisante que la précédente, il se pourrait que Donny van de Beek paye maintenant cher sa décision de rester un an de plus en Eredivisie.

Le Real Madrid refroidi par les prétentions financières de l’Ajax Amsterdam ?

Après une saison où ses joueurs se sont moins mis en évidence que lors de la précédente, la faute notamment à une élimination en Ligue des Champions dès la phase de poules, l’Ajax Amsterdam n’est désormais plus en position de demander des sommes du même acabit que l’été dernier pour ses joueurs. Dernièrement, le quotidien britannique The Times expliquait que l’écurie amstellodamoise réclamait pas moins de 55M€ pour laisser filer Donny van de Beek au cours de la prochaine session estivale des transferts, un montant que ne compterait visiblement plus dépenser le Real Madrid pour s’attacher les services du joueur de 23 ans d'après les informations de Valentijn Driessen. En effet, à en croire les propos du journaliste du quotidien néerlandais De Telegraaf , les pensionnaires du stade Santiago Bernabeu auraient tout simplement fait savoir à Donny van de Beek qu’ils n’étaient désormais plus intéressés par ses services en justifiant cette décision par le prix fixé par l’Ajax Amsterdam, et cela tout particulièrement dans un contexte où le marché des transferts connait un phénomène de récession après le passage de la pandémie de COVID-19. « Le Real Madrid s'est retiré. Ils ont dit : si vous voulez chercher un autre club, c'est possible. Le Real ne veut pas s'engager avec Donny van de Beek. Ils travaillent maintenant pour d'autres joueurs, comme Pogba. Ils visent l'étage supérieur, et ce n'est pas Donny Van de Beek. Pogba représente une énorme valeur commerciale. Un transfert doit également être rentable. Le Real Madrid s'adresse d'abord aux grands garçons, puis aux autres plus petits. Et 55 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour Van de Beek, surtout en cette période », a explicité Valentijn Driessen.

Donny van de Beek suscite encore de nombreuses convoitises !

La porte Real Madrid se serait donc définitivement fermée pour Donny van de Beek, du moins pour cet été. Ainsi, une grande question se pose désormais : où est-ce que le jeune international néerlandais posera-t-il ses valises cet été ? Pour l’heure, si cette interrogation est sans réponse, le natif de Nijkerkerveen demeure en tout cas un élément convoité sur le marché des transferts. Comme le10sport.com vous l’a révélé, du côté de la Premier League, Everton et Newcastle sont intéressés par ses services et ont avancé de manière concrète sur le dossier. Une tendance confirmée par l’agent du joueur, Guido Albers, à l’occasion d’un entretien accordé à Voetbal International . « Que va-t-il se passer pour Donny ? Personne ne le sait pour le moment. L'intérêt de divers clubs, qui est connu, existe depuis longtemps. Nous verrons ce qui sortira durant les prochaines semaines. Je n'ose rien dire à ce sujet, aussi car certaines choses sont confidentielles; bien que le coronavirus ait changé la situation de certains clubs et nous devons regarder ça de près. Tout sera différent, mais je dois aussi être réaliste. Cela crée aussi des opportunités dans des clubs qui pensaient qu'ils n'auraient plus aucune opportunité et qui frappent à la porte maintenant. Je ne suis pas préoccupé pour Donny », a-t-il lâché. Reste maintenant à savoir si les différentes écuries intéressées seront ouvertes à l’idée de répondre aux prétentions financières fixées par l’Ajax Amsterdam, à contrario du Real Madrid. À première vue, concernant les deux clubs anglais que nous vous avons révélés, la réponse peut apparaître comme positive, d’autant plus que l’éventuel rachat de Newcastle par le Fonds public d’investissement d’Arabie Saoudite pourrait ouvrir le champ de tous les possibles.

Et si Donny van de Beek restait finalement plus longtemps à l’Ajax ?