Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La voie est libre pour Ancelotti avec cet international français !

Publié le 14 novembre 2021 à 20h00 par Th.B.

Milieu de terrain de l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni figurerait sur les tablettes du Real Madrid. Et concernant l’intérêt de la Juventus, il ne devrait pas déboucher sur un transfert à la Vieille Dame.

En marge du prochain mercato estival, le Real Madrid pourrait prendre la décision de lancer une offensive auprès de l’AS Monaco afin de s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni. En effet, bien que la priorité absolue se nomme Kylian Mbappé et que le club merengue ait déjà recruté Eduardo Camavinga au cours de la dernière intersaison, le Real Madrid semblerait être déterminé à mettre la main sur un nouveau talent du football français. Et en ce qui concerne la supposée concurrence de la Juventus, l’arrivée du milieu de terrain de l’ASM, où son contrat expire en 2024, ne devrait pas se concrétiser.

La venue de Tchouaméni à la Juventus serait presque impossible !