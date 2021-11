Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti connait déjà le verdict pour cet international français !

Publié le 14 novembre 2021 à 13h00 par A.D.

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco et de l'équipe de France, Aurelien Tchouameni serait dans le viseur du Real Madrid et de Chelsea. S'il ne serait pas pressé de quitter le club du Rocher, le milieu de terrain de 21 ans devrait tout de même évoluer sous de nouvelles couleurs la saison prochaine.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'AS Monaco et de l'équipe de France, Aurelien Tchouameni ne manquerait pas de prétendants. Selon les informations de Marca , le crack de 21 ans serait dans le collimateur de plusieurs écuries européennes, et notamment du Real Madrid et de Chelsea. Et alors que les Blues de Thomas Tuchel seraient actuellement en pole position, Aurelien Tchouameni serait déjà condamné à quitter le club du Rocher en 2022.

La dernière saison d'Aurelien Tchouameni à Monaco ?