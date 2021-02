Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour cette star de Zidane !

Publié le 11 février 2021 à 0h00 par La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, Luka Modric devrait bien rester chez les Merengue une saison de plus.

À 35 ans, Luka Modric reste un titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du Real Madrid. L'international croate, arrivé chez les Merengue en provenance de Tottenham contre la somme de 35M€ en 2012, s'est bâti un palmarès long comme le bras dans la capitale madrilène : quatre Ligue des Champions, deux titres de Champion d'Espagne, trois Supercoupes d'Espagne et deux Coupes du Roi, auxquels s'ajoutent, sur le plan personnel, le trophée de Ballon d'Or en 2018. Logiquement, Luka Modric n'a donc pas l'intention de quitter la Casa Blanca de si tôt...

Un an de plus à prix réduit ?