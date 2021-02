Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La tendance se confirme pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 10 février 2021 à 22h00 par La rédaction

Alors que le prêt de Gareth Bale à Tottenham n'a pas été une franche réussite jusqu'à présent, les chances de le voir rester chez les Hotspurs la saison prochaine semblent de plus en plus minces.

Le retour de Gareth Bale sur les terres de ses anciens exploits est très rapidement passé du rêve au cauchemar. Tombé en grâce aux yeux de Zinédine Zidane au Real Madrid, l'international gallois voyait ce prêt à Tottenham comme l'occasion parfaite de relancer sa carrière. Malheureusement pour lui, ses performances n'ont jusqu'ici pas été suffisamment convaincantes pour séduire José Mourinho, qui ne rate jamais une occasion de l'égratigner dans la presse. Le temps de jeu de Gareth Bale a d'ailleurs fondu comme neige au soleil ces dernières semaines, puisque l'entraîneur portugais l'a laissé sur le banc pour l'intégralité des rencontres face à Chelsea (0-1) et West Bromwich Albion (2-0) la semaine dernière. À ce stade, la possibilité de voir l'ailier de 31 ans rester chez les Hotspurs l'an prochain paraît hypothétique...

Un retour au Real Madrid désormais inévitable ?