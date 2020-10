Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Jovic poussé vers la sortie ? Il répond !

Publié le 16 octobre 2020 à 14h00 par A.D.

Selon Borja Mayoral, Zinedine Zidane voulait le conserver et se séparer de Luka Jovic lors du dernier mercato estival. Interrogé sur le sujet, l'attaquant serbe a botté en touche.

Alors qu'il n'a pas du tout convaincu Zinedine Zidane la saison dernière, Luka Jovic aurait pu quitter le Real Madrid lors du dernier mercato estival. A en croire Borja Mayoral, prêté à l'AS Rome, l'attaquant serbe était supposé prendre le large cet été, et pas lui. « Il voulait que je reste, c'est pourquoi je suis resté plus longtemps, mais je savais qu'en allant jouer ailleurs j'aurais plus d'espace. Dans les plans du Real, Jovic partait, et je restais, mais je ne pouvais pas laisser passer un train comme Roma, ici je peux grandir » , a révélé l'attaquant de 23 ans ce mercredi. Mais qu'en pense Luka Jovic ?

«C'est au club qu'il faut demander, pas à moi»