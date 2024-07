Mercato - Real Madrid : La signature d'un joueur de Deschamps est annoncée !

La rédaction

Malgré un mercato estival en apparence calme, avec pour seules arrivées celles de Kylian Mbappé et Endrick, le Real Madrid gère malgré tout d’autres dossiers en interne. Parmi les principales inquiétudes du côté de la capitale espagnole, figure la prolongation de contrat de Ferland Mendy. Mais les supporters merengue devraient bientôt être rassurés, puisque le latéral gauche devrait signer un nouveau contrat très prochainement.

Si le Real Madrid comptera quatre Français dans son effectif la saison prochaine, avec Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, ce petit clan tricolore devrait exister quelques années encore. Alors que l’avenir des trois premiers semble tout tracé chez les Merengue, celui du latéral gauche paraissait un peu plus trouble ces dernières semaines. Le contrat de l’ancien joueur de l’OL expirera en juin prochain, mais sa prolongation serait finalement toute proche.

Un nouveau contrat jusqu’en 2027 pour Ferland Mendy

D’après les informations de Marca, un dossier qui fait parler depuis plusieurs semaines au Real Madrid devrait bientôt être clôturé : celui de la prolongation de Ferland Mendy. Le média espagnol affirme que l’arrière gauche devrait signer un nouveau contrat le liant aux Champions d’Europe jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option. C’est à son retour de vacances que le Français pourra parapher ce nouveau bail.

Une saison en option qui a fait patiner les négociations

Espérée depuis de nombreuses semaines à Madrid, la prolongation de Ferland Mendy aurait pris plus de temps que prévu suite à un différend autour de la saison supplémentaire que contiendrait son nouveau contrat. Marca affirme que c’est en fonction du nombre de matchs disputés par le joueur de 29 ans que cette option deviendrait effective. Les discussions entre l’agent du joueur et le Real Madrid auraient en grande partie concerné ce sujet, et la régularité affichée par le tricolore cette saison aurait fait pencher la balance en sa faveur.