Mercato - Real Madrid : La première recrue estivale de Zidane est déjà connue !

Publié le 12 janvier 2021 à 21h00 par Th.B.

Totalement sous le charme d’Eduardo Camavinga, Zinedine Zidane aurait pris la décision de faire du milieu de terrain du Stade Rennais sa recrue pour la saison prochaine dans l’entrejeu du Real Madrid.

Tout est allé très vite pour Eduardo Camavinga. Peut-être même trop vite. Impressionnant avec le Stade Rennais la saison dernièrement, le talent français aurait pu quitter le club breton dès le dernier mercato estival tant il était courtisé sur le marché et notamment par le PSG et le Real Madrid. Finalement, Camavinga a fait le choix de rester à Rennes afin de poursuivre sa progression. Rapidement, Eduardo Camavinga a été appelé par Didier Deschamps pour disputer ses premières sélections en Équipe de France. Ces dernières semaines, le milieu de terrain rennais éprouve quelques difficultés. De quoi refroidir le Real Madrid ? Certainement pas puisque Ok Diario a révélé lundi que Zinedine Zidane serait déterminé à s’attacher ses services à la fin de la saison. Et la tendance se confirmerait.

Zidane déterminé pour Camavinga, mais attention çà la concurrence