Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La nouvelle annonce de cet indésirable de Zidane !

Publié le 15 avril 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Actuellement prêté au Bayern Munich, Alvaro Odriozola annonce qu’il s’entretiendra avec Zinedine Zidane à son retour au Real Madrid.

Très peu utilisé par Zinedine Zidane cette saison, Alvaro Odriozola rongeait souvent son frein sur le banc du Real Madrid. L’avenir du jeune latéral droit madrilène a pris un nouveau virage lors du mercato hivernal avec un prêt de six mois au Bayern Munich. L’international espagnol connait également des difficultés en Allemagne, et il ne fait aucun doute qu’il redeviendra un joueur du Real au terme de l’exercice 2019-2020. Odriozola en profite d'ailleurs pour évoquer son grand retour à Madrid.

«À la fin de la saison, je reviendrai à Madrid et j’aurai une conversation avec Zidane»