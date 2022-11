Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse mise au point d'Eden Hazard sur son avenir

Depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard peine à s’imposer en tant que titulaire. Cette saison, l’attaquant belge n'a disputé que 6 matchs sur 14 pour 2 titularisations. Alors que la Casa Blanca souhaiterait se débarrasser de l’ancien joueur de Chelsea, Hazard a avoué ne pas vouloir quitter les Merengue et souhaite réellement s’imposer.

En manque de temps de jeu avec le Real Madrid, Eden Hazard ne figure pas dans les plans de Carlo Ancelotti. Le club madrilène souhaiterait même le vendre le plus rapidement possible. Présent en conférence de presse, l’attaquant belge s’est exprimé sur son avenir.

Eden Hazard: “I don't want to leave Real Madrid. Maybe my situation will change after the World Cup” 🚨⚪️ #RealMadrid“I want to play but it’s the manager who makes his choices. I accept, but I want to to show him that I deserve to play more. When you don't play it's difficult”. pic.twitter.com/vy8AbB1bEF